Volano i rincari delle tariffe telefoniche, costeranno fino a 60 euro in più a utenza

Secondo una stima diffusa di recente dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i rincari per il 2026 raggiungeranno quota 672,60 euro annui in più a famiglia. "Una cifra notevole nonostante le riduzioni previste nel settore dell'energia", è il commento dell'associazione. E proprio il tema della telefonia dovrebbe essere uno dei maggiori fattori: "Avrà un impatto enorme, anche se di piccolo importo", ha spiegato Assium, l'associazione italiana degli Utility Manager secondo cui ogni anno la spesa delle famiglie italiane per i servizi telefonici di linea fissa e mobile si attesta a 22,6 miliardi di euro. In caso di modifiche unilaterali delle condizioni tariffarie, ricorda Assium, i consumatori "possano sempre recedere gratuitamente dai contratti sottoscritti, senza alcuna penale né costi di disattivazione dei servizi, e passare ad altro operatore. Una operazione non certo semplice, considerato che il mercato della telefonia appare sempre più come una giungla dove per il consumatore non è facile districarsi tra offerte, promozioni e condizioni contrattuali molto differenti".