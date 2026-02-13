Sigarette, nuovi rincari: Camel a 6,30 euro, Winston a 5,80 | "Salve" le Terea

Il dibattito però è tutt’altro che chiuso. Da tempo l’associazione degli oncologi propone rincari ben più consistenti, fino a 5 euro in più a pacchetto, per compensare i costi sanitari legati al fumo. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima), Alessandro Miani: "Se si ragiona nell'ottica di aumentare le tasse su beni dannosi per la salute, bisognerebbe valutare un approccio più completo, che prenda in considerazione una vasta gamma di prodotti potenzialmente nocivi. In molti altri Paesi, infatti, l'idea della 'sin tax' (tassa sui vizi) è stata applicata con successo su diversi prodotti, dai superalcolici alle bevande zuccherate. Questo non solo ha contribuito a ridurre il consumo di tali prodotti, ma ha anche portato a un incremento delle entrate pubbliche, destinate a coprire i costi sanitari associati".