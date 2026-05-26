La figlia di Martin Scorsese ha raccontato di essere stata sommersa dall'odio social dopo aver annunciato di aver ottenuto un ruolo nella seconda stagione "Mr. & Mrs. Smith". Francesca Scorsese, la più giovane delle tre figlie del regista 83enne, ha pubblicato su TikTok un video in cui si è sfogata per gli insulti ricevuti sul proprio fisico, descrivendoli come “alcuni dei commenti peggiori che abbia avuto”.
I commenti più cattivi
“Mi hanno paragonata a un frigorifero o a Miss Piggy, mi hanno sritto che sono incredibilmente brutta e grassa", ha detto nel video, "Ok, non sono la ragazza più bella del mondo. Non sono la ragazza più magra del mondo. Sono paffuta, lo so. Ma, tipo, che c***o importa?. Ci sono tanti troll, tanti bot e tante persone che non fanno altro che rovinare la giornata agli altri. Le parole hanno un peso sugli altri, queste cose possono spingere le persone a togliersi la vita".
Addio a X
Francesca - che già si era cancellata da X per le troppe offese - ha aggiunto di aver "ricevuto odio per anni", riconoscendo che "fa semplicemente parte del gioco" quando si appartiene a una famiglia famosa. Nella maggior parte, Francesca ha detto di aver ricevuto critiche per essere “un'altra figlia di papà”, dicendo di poterlo anche capire in una certa misura. “So che ho delle porte aperte, ma sto comunque cercando di fare il mio lavoro, sapete. Mi sto impegnando al massimo, sono appassionata".
Chi è Francesca Scorsese
Figlia del regista e della quinta e attuale moglie Helen Morris, ha fatto brevi apparizioni in alcuni film del padre, tra cui "The Aviator" e "The Departed", Cresciuta a Hollywood: Robert De Niro è il suo padrino e, da piccola, chiamava Leonardo DiCaprio “zio Leo".Tra le sue esperienze come attrice, è apparsa nella serie "We Are Who We Are" di Luca Guadagnino.