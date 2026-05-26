“Mi hanno paragonata a un frigorifero o a Miss Piggy, mi hanno sritto che sono incredibilmente brutta e grassa", ha detto nel video, "Ok, non sono la ragazza più bella del mondo. Non sono la ragazza più magra del mondo. Sono paffuta, lo so. Ma, tipo, che c***o importa?. Ci sono tanti troll, tanti bot e tante persone che non fanno altro che rovinare la giornata agli altri. Le parole hanno un peso sugli altri, queste cose possono spingere le persone a togliersi la vita".