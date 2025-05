È morto Samuel French, l’attore scoperto da Martin Scorsese aveva 45 anni. Il ruolo più importante della sua carriera lo ha ottenuto infatti nel film "Killers of the Flower Moon" dove vestiva i panni dell'agente federale CJ Robinson al fianco di Robert De Niro. L'artista è scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro il 9 maggio in Texas, a Waco, la città natale dove era tornato per curarsi. Era sposato e aveva una figlia.