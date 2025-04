È morto a 30 anni l'attore Andrea Savorelli, conosciuto per il ruolo di Pietro Conti ne "Il Paradiso delle Signore". A darne l'annuncio è la sorella Alessandra con un post su Instagram in cui annuncia il decesso risalente a un mese fa: "Un mese senza te... Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia". Il 14 marzo era scomparso Pietro Genuardi, un altro protagonista della soap, morto per una malattia grave del sangue. Non si conoscono invece le cause della morte di Savorelli.