Sos giovani e violenza, un adolescente su tre ha pensato di uscire con un coltello in tasca

Numeri che fanno impressione ma che, purtroppo, fanno sponda e sono indirettamente confermata da molti fatti di cronaca recenti. Un adolescente su tre ha pensato almeno una volta di uscire di casa con un coltello in tasca, mentre una percentuale analoga dichiara che anche i propri amici lo hanno fatto. Eppure, l'83% dei ragazzi ritiene che sia una scelta sbagliata. È il quadro che emerge da un'indagine condotta su oltre 300 adolescenti e presentata a Bologna durante l'incontro nazionale "Con il coltello in tasca", organizzato da Radioimmaginaria.