No alle gite scolastiche per 7 docenti su 10: troppe responsabilità

Da una gita scolastica si può anche non tornare più a casa: la tragedia del 18enne originario di Monopoli che ha perso la vita dopo essere caduto dal balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro, proprio durante il viaggio di istruzione con la propria classe, non è purtroppo un'eccezione ma una dolorosa costante. Lo rivela un'indagine svolta dal portale Skuola.net, che segnala come dal 2015 ad oggi, mediamente, uno studente all’anno è deceduto durante la gita. E il bilancio potrebbe essere anche superiore se al computo delle vittime aggiungessimo anche quelli stranieri che hanno perso la vita in viaggio con la scuola nel nostro Paese. Tutto questo, nonostante lo stop tra il 2020 e il 2022 dovuto alla pandemia che, per ovvie ragioni, ha "calmierato" il conteggio delle vittime.