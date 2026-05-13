Caduto dal balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, morto studente 18enne

È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e dieci giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi.
I primi soccorsi e il coma irreversibile
A dare per primi l'allarme erano stati i suoi compagni di classe, all'ultimo anno del polo liceale "Galileo Galilei - Marie Curie". Il giovane era stato soccorso immediatamente e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. Le sue condizioni erano parse gravissime fin da subito e l'equipe medica ne aveva dichiarato il coma irreversibile. La salma farà rientro in Puglia nei prossimi giorni, una volta completate le procedure ospedaliere e giudiziarie.
La dinamica della caduta e le ipotesi
Non si sa ancora molto della dinamica che avrebbe causato la caduta del 18enne dal primo piano, circa da un'altezza di quattro metri. Secondo quanto ricostruito finora, lo studente si sarebbe allontanato dal gruppo dopo la cena per salire in stanza. Poco dopo sarebbe avvenuta la caduta. Sulla vicenda la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli inquirenti, compresa quella di un gesto volontario. Il 18enne è stato descritto da chi lo conosceva come un "ragazzo modello". Lo scorso 17 aprile aveva preso parte alla finale nazionale delle Olimpiadi della Fisica, a Senigallia.