Caduto dal balcone durante una gita a Lignano Sabbiadoro, morto studente 18enne

A dare per primi l'allarme erano stati i suoi compagni di classe, all'ultimo anno del polo liceale "Galileo Galilei - Marie Curie". Il giovane era stato soccorso immediatamente e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Udine. Le sue condizioni erano parse gravissime fin da subito e l'equipe medica ne aveva dichiarato il coma irreversibile. La salma farà rientro in Puglia nei prossimi giorni, una volta completate le procedure ospedaliere e giudiziarie.