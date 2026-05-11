Modena, porta un ordigno bellico per la lezione di storia: scuola evacuata

Subito sul posto sono arrivati i carabinieri e agli studenti è stato detto di rimanere nelle rispettive aule. Il proiettile, dopo che il preside ha appunto chiesto a tutti gli studenti di restare in classe, è stato portato in giardino. I carabinieri hanno messo in sicurezza sia i ragazzi che il personale della scuola, provvedendo a isolare la zona. Il liceo è stato poi evacuato in via precauzionale e le lezioni sospese. Dopo la messa in sicurezza dell'istituto i carabinieri hanno prelevato il proiettile per ulteriori accertamenti.