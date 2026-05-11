Modena, porta un ordigno bellico per la lezione di storia: scuola evacuata

L'ha fatto, con tutta probabilità, ignaro delle possibili conseguenze che la sua iniziativa avrebbe provocato. In occasione della lezione di storia uno studente di un liceo classico di Modena ha portato in aula un proiettile di mortaio che risalirebbe alla prima guerra mondiale, in buono stato di conservazione, presentandolo in aula al professore e facendo così scattare l'allarme in tutta la scuola.
Subito sul posto sono arrivati i carabinieri e agli studenti è stato detto di rimanere nelle rispettive aule. Il proiettile, dopo che il preside ha appunto chiesto a tutti gli studenti di restare in classe, è stato portato in giardino. I carabinieri hanno messo in sicurezza sia i ragazzi che il personale della scuola, provvedendo a isolare la zona. Il liceo è stato poi evacuato in via precauzionale e le lezioni sospese. Dopo la messa in sicurezza dell'istituto i carabinieri hanno prelevato il proiettile per ulteriori accertamenti.