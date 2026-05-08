Nella giornata di giovedì 7 maggio, un ragazzino di 13 anni era stato sorpreso nella sua scuola media a Taviano, in provincia di Lecce, mentre era in possesso di una scacciacani modello Beretta senza tappo rosso. Lo studente avrebbe mostrato l'arma ai compagni di classe vantandosene, ma il fatto sarebbe arrivato alle orecchie dei professori che hanno allertato il dirigente scolastico. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno sequestrato l’arma. In quella stessa scuola a febbraio un altro 13enne aveva portato in classe una scacciacani non funzionante di proprietà del padre. L'uomo era stato denunciato, non essendo il ragazzino imputabile.