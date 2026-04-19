Il 17enne originario di Pescara e residente in provincia di Perugia era stato arrestato a fine marzo nell'ambito di un'inchiesta del procuratore per i minorenni David Mancini con l'accusa di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che detenzione di materiale con finalità di terrorismo. I messaggi circolavano su chat segrete nell'ambito di una possibile rivoluzione suprematista. Lui si è sempre difeso: "Non sono uno stragista".