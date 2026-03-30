Perugia, 17enne progettava strage a scuola: arrestato per terrorismo

La santificazione degli stragisti con l'obiettivo di diventare uno di loro. Lo studio dei manuali sulla fabbricazione di armi e strumenti di guerra, anche attraverso l'impiego della tecnologia 3D. Poi ha cercato come procurarsi il perossido di acetone, la sostanza chimica già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi e soprannominata la "Madre di Satana" per la sua estrema pericolosità. Indizi che non lasciano dubbi alla Procura dei minori de l'Aquila: il diciassettenne pescarese arrestato all'alba dai carabinieri del Ros voleva compiere un massacro e poi suicidarsi. Un attentato ispirato a quello della Columbine High School del 1999, dove ci furono tredici morti tra studenti e insegnanti.