Parma, studenti col taser per difendersi fuori dalla scuola: "Situazione inaccettabile"

"Il problema è che queste risse non nascono negli istituti ma fuori, specie nel centro storico di Parma - prosegue la ragazza - Questa situazione non è stata fermata subito e di conseguenza è arrivata addirittura nei posti che dovrebbero essere più sicuri. A scuola c'è chi gira con il taser per difendersi perché ci sono situazioni davvero inaccettabili". "Molti ragazzi hanno scelto di lasciare questa provincia per andare altrove. Qui il problema c'è e oggi vogliamo lanciare un segnale" commenta un altro studente fuori la scuola.