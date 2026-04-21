Maturità 2026: gli studenti scommettono sulla cinquina D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti, Verga, Pascoli. Ma anche su IA, guerre e 80 anni della Repubblica

Anche stavolta il favorito della vigilia è Gabriele D’Annunzio, come (puntualmente) avviene da anni a questa parte, senza tuttavia poi concretizzarsi se non per un’apparizione in una prova suppletiva. Accanto a lui, si confermano al vertice, anche altri grandi classici come la coppia Pirandello e Ungaretti - anche se usciti troppo di recente sulla Ruota della Maturità, visto che sono stati proposti nel 2024 - e il duo Verga e Pascoli, assenti invece dal 2022.