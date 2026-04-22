"Da settimane minacciavo scherzosamente i ragazzi di spuntare le loro doppie punte se non avessero smesso di fare confusione in classe, loro si facevano una risata". Lo ha spiegato la docente al Corriere della Sera. Poi lo scherzo si è trasformato in azione: "Durante un’esercitazione scritta tutti, per perdere tempo, mi chiedevano a turno e insistentemente dove eseguire alcuni degli esercizi. Ho spiegato che non mi interessava, purché svolgessero l’esercizio. D’impulso e senza rifletterci ho recuperato dalla cattedra le forbici e ho ritagliato un ciuffo ribelle di una ragazza con cui sapevo di potermi permettere quell’azione". E lei "è stata allo scherzo". Non solo: "Una seconda ragazza mi ha chiesto di tagliare un ciuffo anche a lei e quindi mi sono avvicinata e l’ho fatto. Ha riso insieme a tutti gli altri".