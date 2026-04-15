Dimmi che diploma hai, ti dirò che voto di laurea avrai: sfatato il mito della "remuntada"

La verità è un’altra: c’è un legame indissolubile tra l'indirizzo di studi frequentato da adolescenti e il voto che seguirà la discussione della tesi. Chi anni prima è uscito da un liceo (meglio se classico) ha statisticamente in tasca un risultato migliore. E, più in generale, il titolo accademico è una sorta di palazzo che si inizia a costruire mattone su mattone già in precedenza, sin dai banchi delle scuole medie.