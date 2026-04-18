Venezia, prof taglia i capelli a due alunne durante la lezione: è polemica
Dopo le proteste dei genitori, la scuola media di Mestre ha avviato un'indagine interna per prendere eventuali provvedimenti. L'insegnante ha ammesso di aver compito il gesto "solo" per farsi capire meglio
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Due alunne di una scuola media di Mestre, in provincia di Venezia, si sono ritrovate con una ciocca di capelli tagliata da un'insegnante durante l'orario di lezione. L'insegnante era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell'anno scolastico. I genitori degli alunni hanno protestato e la scuola ha avviato un'indagine interna sull'accaduto, per poi adottare i provvedimenti conseguenti. La prof: "L'ho fatto per farmi capire meglio".
L'episodio - I fatti, stando a quanto riporta "Il Gazzettino", sono accaduti in una terza media durante l'orario di lezione, davanti a tutti gli studenti, come reazione a una domanda sulla lunghezza del compito richiesto dalla docente. L'insegnante avrebbe confermato la dinamica dell'episodio affermando di aver semplicemente "esagerato", ma di aver agito "per farsi comprendere meglio".
La polemica - I genitori di tutti gli alunni hanno protestato e la scuola ha avviato verifiche interne per ricostruire l'accaduto e decidere eventuali provvedimenti Precedenti simili si sono verificati a Roma: uno nel 2022, quando un docente di un istituto superiore tagliò una ciocca di capelli a una studentessa durante una discussione sulle proteste in Iran, l'altro nel 2020, quando venne tagliato in classe il ciuffo di un alunno delle medie.