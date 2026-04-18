Venezia, prof taglia i capelli a due alunne durante la lezione: è polemica

Due alunne di una scuola media di Mestre, in provincia di Venezia, si sono ritrovate con una ciocca di capelli tagliata da un'insegnante durante l'orario di lezione. L'insegnante era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con incarico di supplenza fino alla fine dell'anno scolastico. I genitori degli alunni hanno protestato e la scuola ha avviato un'indagine interna sull'accaduto, per poi adottare i provvedimenti conseguenti. La prof: "L'ho fatto per farmi capire meglio".