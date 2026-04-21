Mestre, taglia i capelli a due alunne in classe: sospesa la prof della scuola media

È stata sospesa in via cautelativa l'insegnante supplente della scuola media di Mestre che nei giorni scorsi aveva tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante la lezione. Il provvedimento è stato disposto in attesa della conclusione del procedimento avviato dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto. L'episodio è avvenuto in una terza media davanti a tutti gli studenti. Secondo quanto ricostruito, la docente avrebbe reagito alla richiesta insistente di una studentessa sulla lunghezza di un riassunto prendendo una forbice e tagliandole una ciocca di capelli. Poco dopo avrebbe ripetuto lo stesso gesto nei confronti di una compagna.