Mestre, taglia i capelli a due alunne in classe: sospesa la prof della scuola media
La docente, arrivata da poche settimane nell'istituto, è stata allontanata in via cautelativa dopo il gesto compiuto durante la lezione
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È stata sospesa in via cautelativa l'insegnante supplente della scuola media di Mestre che nei giorni scorsi aveva tagliato una ciocca di capelli a due alunne durante la lezione. Il provvedimento è stato disposto in attesa della conclusione del procedimento avviato dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto. L'episodio è avvenuto in una terza media davanti a tutti gli studenti. Secondo quanto ricostruito, la docente avrebbe reagito alla richiesta insistente di una studentessa sulla lunghezza di un riassunto prendendo una forbice e tagliandole una ciocca di capelli. Poco dopo avrebbe ripetuto lo stesso gesto nei confronti di una compagna.
Le verifiche
Dopo le proteste delle famiglie, la scuola ha avviato subito gli accertamenti interni per chiarire la dinamica dei fatti. Nelle ultime ore sono stati ascoltati le due studentesse coinvolte, i genitori e la docente, nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto in classe. L’Ufficio scolastico regionale, informato dalla dirigenza scolastica, ha deciso per la sospensione immediata dell’insegnante. "Il procedimento è stato avviato", era stato spiegato dagli uffici competenti, che hanno ritenuto necessario l’allontanamento della docente in via precauzionale.
Le conseguenze
Per l'insegnante potrebbero ora aprirsi scenari più pesanti. Se dalle verifiche dovessero emergere eventuali profili disciplinari o penali, il procedimento potrebbe portare anche a provvedimenti definitivi sul suo incarico.