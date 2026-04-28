Reggio Emilia, va a scuola con una mannaia nello zaino: denunciato un 14enne

Momenti di tensione davanti a una scuola in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 14 anni si è presentato armato di una mannaia da macellaio e ha minacciato un altro studente. L'arma, lunga oltre 30 centimetri con una lama di quasi 18, era nascosta nello zaino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe avvicinato un 16enne all'esterno dell'istituto, estraendo la mannaia per intimidirlo. Alla base del gesto ci sarebbero forti tensioni tra i due, nate per motivi di gelosia legati a una ragazza.