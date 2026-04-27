Costretta da madre a fare la escort a 14 anni, la storia di Maila: "Volevo togliermi la vita"

"Ero molto piccola quando mia madre, uscita da scuola, mi mostrava le immagini di uomini nudi. Ero assolutamente convinta di togliermi la vita, non ne potevo più. Lei continuava a dirmi: ma lo sai quanto guadagna una donna a fare la prostituta? E io le rispondevo di farlo ma lei sosteneva che era brutta, vecchia e grassa" ha proseguito la ragazza. "Poi un giorno con la scusa di un gelato mi ha portato a scrivere un annuncio sul giornale: Nancy, 18 anni, bella presenza offre dolce compagnia a ragazzi/ragazze dai 18 ai 35 anni. Non pensi mai che tua madre, la persona che ti ha messo al mondo, possa arrivare a farti una cosa del genere" aggiunge.