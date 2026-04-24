Inchiesta su escort di lusso e calciatori a Milano, un testimone:  "La spesa a serata? Dai 5-10mila euro a salire, non c'è un limite"

A confermare questo quadro è anche la testimonianza raccolta dall’inviata di "Dritto e Rovescio", che ha parlato con un uomo abituato da anni a frequentare questo tipo di serate. "Ci sono PR che portano ragazze a calciatori e personaggi famosi, in stanzette private dove non è permesso entrare con il telefono", racconta. "Si beve, si balla, ci si lascia andare. Una volta eravamo in un locale pieno di donne: c’era anche un calciatore che aveva bevuto davvero tanto ed è andato via con cinque o sei ragazze".