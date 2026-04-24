Inchiesta su escort di lusso e calciatori a Milano, un testimone: "La spesa a serata? Dai 5-10mila euro a salire, non c'è un limite"
L’inviata di "Dritto e Rovescio" raccoglie il racconto di un uomo, che frequenta da anni la movida cittadina
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Emergono nuovi elementi dall’indagine della Procura di Milano che ha portato agli arresti domiciliari quattro persone legate a una società attiva nell’organizzazione di eventi nei locali più frequentati della movida cittadina. Secondo gli inquirenti, durante alcune serate sarebbe stato offerto agli ospiti — tra cui anche calciatori di Serie A — un servizio di escort mascherato da intrattenimento esclusivo.
A confermare questo quadro è anche la testimonianza raccolta dall’inviata di "Dritto e Rovescio", che ha parlato con un uomo abituato da anni a frequentare questo tipo di serate. "Ci sono PR che portano ragazze a calciatori e personaggi famosi, in stanzette private dove non è permesso entrare con il telefono", racconta. "Si beve, si balla, ci si lascia andare. Una volta eravamo in un locale pieno di donne: c’era anche un calciatore che aveva bevuto davvero tanto ed è andato via con cinque o sei ragazze".
L’uomo descrive anche l’atmosfera e le dinamiche di queste serate. "Ci sono champagne, tequila, qualsiasi cosa. Gli alcolici scorrono a fiumi, anche sulle ragazze. Si beve direttamente dal loro seno", afferma, sottolineando come i costi di queste feste siano altissimi. "La spesa a serata? Dai cinque, diecimila euro, a salire. Non c'è un limite".
In questo senso, secondo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Chiara Valori, dall’inizio delle indagini — avviate nell’agosto 2024 — a oggi sarebbero stati versati oltre 450 mila euro sui conti correnti riconducibili agli arrestati e agli indagati, somme attribuite a “calciatori professionisti” coinvolti nelle serate finite sotto la lente degli investigatori.