Escort nella movida milanese: alle serate "settanta calciatori", anche di Serie A

I loro nomi, nell'ordinanza, sono omissati. Nessuno dei calciatori, riporta l'Ansa, è indagato in quanto non sono stati commessi reati. Si tratterebbe di giocatori, tra gli altri, di Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona. Tra i nomi ci sarebbe anche quello di un pilota di Formula Uno. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata.