Inchiesta su sesso ed eccessi a Milano, una escort: "È così dappertutto"

Nella puntata di giovedì 23 aprile, "Dritto e Rovescio" ha dedicato ampio spazio all’indagine della Procura di Milano che coinvolge una società attiva nell’organizzazione di eventi nei locali più noti della movida cittadina. L’inchiesta ha portato agli arresti domiciliari quattro persone e ipotizza che, durante alcune serate, agli ospiti — tra cui anche calciatori di Serie A — venisse offerto un servizio di escort mascherato da intrattenimento esclusivo.