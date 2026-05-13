Rovigo, minorenne picchiata da tre coetanee finisce all'ospedale

Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di tre coeetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì otto maggio alle ore 18.00 nei pressi del Parco Maddalena, quartiere Commenda della città di Rovigo. La giovane, di origine nordafricana, sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Al termine dell'aggressione sarebbe caduta a terra per poi perdere i sensi. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale dal quale è stata dimessa il giorno successivo. Le presunte carnefici si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale. La vittima è iscritta al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e frequenta abitualmente il parco poiché poco distante dall'abitazione in cui abita insieme ai genitori, al fratello e alla sorella.