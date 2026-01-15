Como, aggressioni e minacce a un 14enne: quattro minori in comunità

L’indagine, condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla procura minorile, ricostruisce una serie di episodi iniziati a maggio 2025, quando il gruppo avrebbe avvicinato la vittima all’uscita da scuola. Da quel momento, secondo gli inquirenti, il quattordicenne sarebbe stato ripetutamente intimidito e maltrattato, in alcuni casi anche picchiato con violenza. In almeno due occasioni il branco avrebbe derubato il 14enne dei pochi soldi che aveva con sé. Nei tabulati telefonici, ora al vaglio degli investigatori, anche messaggi con minacce esplicite rivolte anche a componenti familiari come quello mandato nel novembre 2025 in cui gli aggressori avrebbero scritto: "accoltelliamo te e tua madre".