Napoli, 51enne trovata morta in casa: decesso per cause naturali

Sarebbe morta per cause naturali, probabilmente un infarto, Nunzia Cappitelli, 51enne trovata senza vita venerdì 14 novembre nella sua abitazione a Napoli, in piazza Sant'Alfonso, nel quartiere Marianella. Questo quanto emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna. La ferita alla testa, che aveva inizialmente aperto all'ipotesi di un femminicidio, non sarebbe stata provocata da un corpo contundente, ma da una caduta probabilmente causata dal malore. Si attende ora il risultato degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia, per avere l'assoluta certezza che si sia trattato di morte per cause naturali. Sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile e il fascicolo è stato aperto per l'ipotesi di omicidio dalla Procura per avere la possibilità di vagliare tutte le piste, soprattutto per la presenza di due denunce per stalking presentate dalla 51enne nei confronti di altrettanti uomini