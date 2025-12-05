Acido sulla ex, per il giudice "non tentò sfregio perché si poté lavare"

Polemico il legale della donna - "La pena non mi sembra particolarmente severa, come a mio avviso dovrebbe essere in contesti di violenza di genere" è il commento dell'avvocato difensore della donna, secondo cui "nella stragrande maggioranza dei casi chi aggredisce ha bisogno di tempo per riflettere su quanto ha fatto e ha bisogno di tempo non solo per espiare, ma per capire, per imboccare la strada della rieducazione". Il legale fa sapere inoltre che "è già stata presentata un'istanza affinché l'uomo abbia il permesso di recarsi al lavoro in una zona distante pochi chilometri dall'abitazione delle mia assistita. E ovviamente - aggiunge - siamo contrarissimi, perché non è stato ancora espresso un chiaro giudizio circa la sua attuale pericolosità sociale. Speriamo non sia un'altra cronaca di una morte annunciata".