Verbania, parrucchiera aggredita con l'acido dall'ex nel suo negozio

Una donna è stata aggredita nel negozio di acconciature dall'ex che aveva in mano una bottiglietta di acido. È successo a Verbania, dove la polizia ha arrestato un uomo di circa sessant'anni per lesioni gravissime. La donna, come riporta La Stampa, si è salvata urlando, richiamando in questo modo i clienti di un bar che si poco distante: gli avventori del locale avrebbero trovato l'uomo con il flacone di acido ancora in mano.