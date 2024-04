Milano, aggredisce la compagna e ferisce tre persone intervenute a difenderla

Nessuno dei feriti è in gravi condizioni

Ha inoltre ferito con un coltello due dipendenti dell'ospedale e un cittadino, di 74 anni, che avevano provato a intervenire. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni mentre l'aggressore è stato portato in caserma dai carabinieri.

Tgcom24

Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra i due prima verbalmente, e quando la donna si è rifugiata in un ufficio della clinica l'uomo ha cercato di seguirla, in modo aggressivo. In difesa di lei sarebbero intervenuti due dipendenti dell'ospedale e un altro cittadino, e a quel punto l'uomo avrebbe estratto un coltello ferendo i due con fendenti di striscio, e il terzo lievemente alle mani. Sull'episodio indagano i carabinieri.