Gite scolastiche, oltre 4 su 10 resteranno a casa per via di prof indisponibili, costi in aumento, indisciplina e ansia sociale

“Su entrambi gli aspetti - prosegue Grassucci - il Ministero dell’Istruzione e del Merito è recentemente intervenuto indicendo da una parte gare di appalto che consentono alle scuole di affidarsi a grandi fornitori qualificati con formule chiavi in mani, dall’altra imponendo requisiti di qualità ai bus su cui viaggiano studenti e docenti. Tutta questa sicurezza, però, ha un costo aggiuntivo, per le famiglie, il che limita in parte la portata dei viaggi di istruzione. Anche se non è l’unico motivo per il quale non si riescono ad organizzare: infatti i docenti devono gestire studenti (spesso indisciplinati) con pochi strumenti di governo a disposizione e tante responsabilità sotto il profilo civile e penale, a fronte di indennità stipendiali risibili se non nulle perché dipendenti dai fondi di istituto”.