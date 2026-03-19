Addio panino da casa, la merenda arriva con il rider: il food delivery a scuola fa discutere | I presidi lo vietano, gli studenti protestano

Il fenomeno è esploso in tutta la sua evidenza nei giorni scorsi, quando sui social network (su TikTok e Instagram in particolare) è diventato virale il video di un gruppo di studenti intenti a farsi consegnare un cartone di cibo da un rider direttamente dalla finestra dell'aula, nonostante la loro scuola lo avesse severamente vietato. Un'immagine che ha aperto il dibattito su una pratica, quella del food delivery a scuola, molto più diffusa di quanto si pensi. E, soprattutto, sempre più osteggiata dagli istituti.