Più torte, meno interrogazioni: la dolce arte della "corruzione" scolastica spopola sui social

C’è anche, poi, chi mette da parte la letteratura e va dritto al sodo, puntando sulla cruda onestà. Su una maestosa torta ricoperta di panna è comparsa una richiesta chiara e netta: "Prof, mi può mettere 6?". Un'altra classe, invece, optando per una scenografica torta decorata con fragole fresche, ha tentato di toccare le corde del cuore (e del buon senso) del docente di scienze: "Un bel ricordo insieme è meglio di un 3 in biologia".