Pagella da incubo? Le 10 regole base per recuperare le insufficienze in meno di 100 giorni

Mancano poco meno di 100 giorni alla fine della scuola. Ma, anche se l’anno scolastico è agli sgoccioli, non è ancora tempo di verdetti finali. Ci sono, infatti, oltre due mesi buoni di lezioni - con possibilità di verifiche scritte e orali - per recuperare una o più insufficienze rimediate in occasione della pagella del primo quadrimestre. Perché, con il nuovo quadrimestre, il conteggio della media voti riparte da zero e, alla fine, conteranno soprattutto (se non solo) i risultati conseguiti a partire dalla seconda metà dell’anno. Senza contare che, grazie al voto del Consiglio di classe, un'insufficienza aritmetica in una materia può trasformarsi in una sufficienza, mentre un'insufficienza grave può essere commutata, alle superiori, in debito formativo da recuperare dopo l’estate.