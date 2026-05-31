L'appartenenza alla true crime community - A tradire l'appartenenza del 12enne di San Vito questa comunità sono gli hashtag usati nei quattro video che aveva pubblicato su TikTok prima dell’attacco: da #tcc, l’abbreviazione di true crime community a #truecringecommunity, una versione storpiata per evitare la censura automatica sui social. Gli investigatori non escludono la possibilità che possa trattarsi di una challenge, una sfida estrema lanciata sui social per dimostrare il proprio coraggio. Il confine fra gesto incosciente e violenza consapevole è labile quando si parla di dodicenni. Ma a segnalare la presunta appartenenza alla true crime community, che gli esperti fanno rientrare nel cosiddetto "estremismo violento nichilista", c’è anche l’insieme di scritte che lui stesso aveva disegnato con un pennarello bianco sull’elmetto e sui due coltelli, che traboccano di espressioni usate per farsi riconoscere come parte del gruppo. "Meno 51", come il numero di vittime della strage di Christchurch nel 2018, quando il terrorista di destra Brenton Tarrant aveva attaccato una comunità musulmana neozelandese. "Columbine" e "Sandy Hooks", come le scuole statunitensi dove sono avvenute due famigerate sparatorie. Tutto riconduce al culto del rampage, al mito dei killer che seduce i giovani.