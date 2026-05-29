Trapani, 11enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare

Dalle informazioni emerse finora, il ragazzino non avrebbe mai manifestato in passato comportamenti particolarmente violenti. Secondo quanto si apprende, proverrebbe però da una situazione familiare complessa. Negli ambienti scolastici si fa strada l'ipotesi che all'origine del gesto possa esserci stata la rabbia per una valutazione negativa ricevuta durante un'interrogazione dove avrebbe preso 4, anche se questo aspetto resta da verificare. Durante l'aggressione il professore sarebbe riuscito a contenere il giovane, che avrebbe indossato un casco integrale e che avrebbe tentato più volte di colpirlo, procurandogli soltanto alcuni graffi. Il docente non ha avuto bisogno di cure mediche. I compagni di classe, inizialmente, non avrebbero compreso la gravità di quanto stava accadendo, solo in un secondo momento si sarebbero resi conto della situazione, rimanendo profondamente scossi. Alcuni studenti avrebbero accusato un forte stato di agitazione e uno di loro si sarebbe sentito male.