Parma: due docenti aggrediti da baby gang, il sindacato: si muova la Procura

Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì, entrano in gioco le scene riprese in un video online dove si vedono risate, derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi, minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.