Il 35enne bracciante agricolo originario del Mali è stato ucciso con tre coltellate all'alba del 9 maggio nei pressi di piazza Fontana, città vecchia di Taranto. Secondo alcune ricostruzioni Bakari, sarebbe stato assalito dalla baby gang mentre stava circolando a bordo della sua bicicletta. A questo punto che avrebbe tentato di cercare rifugio all'interno di un bar ma gli sarebbe stato intimato di uscire. Una volta fuori dal locale si sarebbe consumata la furia omicida del branco. Un 15enne, avrebbe confessato di essere stato lui a sferrare i fendenti all'addome della vittima.