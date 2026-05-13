Taranto, la procuratrice: "Sako Bakari ucciso dopo essersi rifugiato in un bar,  il proprietario lo ha fatto uscire"

"E la persona da colpire - ha aggiunto - è la persona vulnerabile, è la persona indifesa, è la persona che nel caso specifico viene individuata nella persona di colore. Allora ci dobbiamo un attimo domandare che cosa significa tutto questo. Non ci sono decreti sicurezza che tengano, non servono solo pene più severe o nuovi reati, dobbiamo cambiare la cultura, dobbiamo cominciare a pensare che ogni persona ha diritto di vivere ed essere rispettata perché la terra è di tutti".