Taranto, 35enne ucciso a coltellate durante una lite

L'uomo, residente a Taranto, era regolare sul territorio nazionale e risulta incensurato. È stato trovato sabato mattina all'alba in piazza Fontana, a Taranto vecchia, raggiunto da numerosi fendenti. Trasportato d'urgenza all'ospedale, è morto a causa delle ferite riportate. Sul posto le pattuglie della squadra Mobile della Polizia guidate dal dirigente Antonio Serpico: al vaglio le telecamere in piazza per ricostruire la dinamica dell'omicidio.