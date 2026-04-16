Cervia, un'altra aggressione di una baby gang: ferito un uomo

Interviene per fermare un'aggressione viene picchiato da una baby gang. E' accaduto a un uomo di origini pugliesi da molti anni residente a Sassuolo. "Erano otto contro uno, stavano massacrando due coppie di fidanzati - ha riferito l'uomo -, prima ho chiamato il 112 e poi mi sono messo in mezzo per difenderli, hanno preso a calci e pugni anche me". La vittima, colpita al petto e alla mano, ha riportato quattro dita rotte e diverse fratture. "Mi è andata bene - ha spiegato - ma sono amareggiato perché nessuno è intervenuto". All'arrivo delle Forze dell'Ordine, il branco si è dato alla fuga.