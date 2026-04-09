Firenze, si presenta a scuola con il coltello: scatta la sospensione fino a giugno

Il primo aprile però i genitori del ragazzo hanno impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione dell'efficacia. Mamma e papà chiedevano in particolare di prendere in considerazione la possibile "compromissione dell'anno scolastico", che la sospensione potrebbe provocare e la possibile "non ammissione allo scrutinio finale", in quanto "solo consentendo al minore di tornare in classe sarà possibile permettergli di essere valutato in condizioni di effettiva parità con i compagni e dare concreta attuazione al suo diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione". Nei giorni scorsi però il Tar toscano si è espresso, confermando la correttezza della decisione dell'istituto perché "prevalente l'interesse alla incolumità della comunità scolastica".