Jesi, nella nuova scuola da 5,7 milioni manca il condizionamento: sviene una 13enne

L'episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno. La studentessa di seconda media si è sentita male durante le lezioni e ha perso conoscenza. La madre è stata immediatamente contattata dalla scuola ed è arrivata per riportarla a casa. Nel frattempo anche altri sei alunni, quattro ragazze e due ragazzi, hanno accusato una sensazione di malessere dovuta alle temperature elevate e hanno lasciato le aule. La dirigente scolastica ha spiegato di aver già segnalato il problema al Comune. "Martedì il termometro a scuola segnava 29,7 gradi - spiega al Corriere Adriatico - così ho mandato una Pec al Comune segnalando la situazione e chiedendo un intervento, temevo che il climatizzatore fosse rotto. Nessuna risposta". Nel pomeriggio alcuni tecnici si sono recati nell'edificio per altri interventi e, verificando il sistema installato, hanno accertato che non si trattava di un impianto di raffreddamento ma soltanto di riciclo dell'aria.