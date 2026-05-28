"Beato lui che ha il tempo, io oggi ho passato il pomeriggio a studiare per l'interrogazione di storia dell'arte di domani", sintetizza un utente, raccogliendo centinaia di consensi. "Magari potessi fare una tabella di marcia per l'esame. Io sto letteralmente sopravvivendo alle verifiche per non prendere debiti", ribadisce un'altra studentessa. E di esternazioni del genere ce ne sono decine, segno che è proprio questo il pensiero dominante. Insomma, con l'inizio dell'esame che ormai bussa alla porta, la vera sfida per i maturandi del 2026 non sembra essere il programma ministeriale, ma l'impossibilità di avere il tempo materiale e la serenità mentale per affrontarlo. Una corsa a ostacoli in cui, per ora, a vincere è soprattutto l'affanno.