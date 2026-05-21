Maturità 2026, un mese al via: dalle sole 4 materie allo stop alla "scena muta", la guida completa all'esame

Per farlo, il Ministero ha deciso di concentrare l'esame su meno materie, di snellire la composizione delle commissioni e di dare un peso senza precedenti al colloquio orale, chiudendo le porte alle vecchie scappatoie tattiche.



A un mese esatto dallo start, il portale Skuola.net ha perciò voluto stilare una guida operativa, approfondita e dettagliata, per orientarsi tra i banchi e capire passo dopo passo come funzionerà il nuovo esame.