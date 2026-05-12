Piano Estate 2026, Valditara firma il decreto: 300 milioni di euro alla scuola

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate 2026, il programma che punta a tenere aperte le scuole durante la sospensione estiva delle lezioni con attività educative, ricreative e di socialità. Le risorse saranno utilizzate dagli istituti scolastici per organizzare iniziative capaci di offrire agli studenti occasioni di crescita, inclusione e aggregazione anche nei mesi estivi. L'obiettivo del provvedimento è trasformare le scuole in punti di riferimento per bambini e ragazzi, soprattutto per chi durante l'estate rischia di perdere spazi educativi e relazionali fondamentali. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso di adesione sul portale del Programma nazionale dedicato alla scuola.