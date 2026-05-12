Piano Estate 2026, Valditara firma il decreto: 300 milioni di euro alla scuola
Il ministro: "Necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione, soprattutto per coloro che, nelle vacanze, perdono un punto di riferimento"
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Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto da 300 milioni di euro destinato al nuovo Piano Estate 2026, il programma che punta a tenere aperte le scuole durante la sospensione estiva delle lezioni con attività educative, ricreative e di socialità. Le risorse saranno utilizzate dagli istituti scolastici per organizzare iniziative capaci di offrire agli studenti occasioni di crescita, inclusione e aggregazione anche nei mesi estivi. L'obiettivo del provvedimento è trasformare le scuole in punti di riferimento per bambini e ragazzi, soprattutto per chi durante l'estate rischia di perdere spazi educativi e relazionali fondamentali. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso di adesione sul portale del Programma nazionale dedicato alla scuola.
Tra gli obiettivi il contrasto all'isolamento
Il decreto mette a disposizione delle scuole italiane un finanziamento complessivo da 300 milioni di euro per sostenere progetti da realizzare durante il periodo estivo. Gli istituti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potranno utilizzare le risorse per attivare laboratori sportivi, musicali, teatrali e ricreativi, oltre a percorsi di potenziamento didattico e iniziative dedicate alla valorizzazione dei talenti degli studenti. Il Piano Estate nasce con l'intenzione di rafforzare il ruolo sociale della scuola, offrendo ai giovani spazi di incontro, partecipazione e crescita personale anche fuori dal calendario scolastico tradizionale. Tra gli obiettivi indicati dal Ministero ci sono il contrasto all'isolamento, il sostegno alla socialità e la promozione dell'inclusione attraverso attività di gruppo e percorsi educativi. Previsto anche il coinvolgimento degli studenti universitari in attività di mentoring e tutoraggio.
IL ministro: "Preziose opportunità per gli studenti"
"Il Piano Estate offre preziose opportunità agli studenti", ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara. "Siamo convinti che sia necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione, soprattutto per i bambini e i ragazzi che, nel periodo delle vacanze, perdono un punto di riferimento fondamentale". Il Ministro ha inoltre sottolineato l'importanza delle attività estive come strumento per favorire "relazionalità, aggregazione, socialità, accoglienza e vita di gruppo", ringraziando il personale scolastico per l’impegno nell'organizzazione delle iniziative dedicate agli studenti.