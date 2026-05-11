Cosa fare dopo il diploma? Gli studenti bocciano il “GPS” dell’orientamento scolastico

E il quadro si fa ancora più severo a mente fredda, quando si tocca con mano dove hanno portato le suddette attività (e le parallele scelte). A un anno di distanza dal diploma, appena il 14,4% dei giovani ammette che l'orientamento scolastico abbia avuto "un'elevata utilità", mentre per il 30,2% l'utilità è stata "praticamente nulla" (una bocciatura che tra i liceali schizza addirittura al 35,4%).