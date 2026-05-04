La "strage" delle matricole: oltre il 15% fugge o cambia corso già al primo anno di università

Il nocciolo della questione è, come anticipato, soprattutto didattico e motivazionale. La maggior parte (35,6%) abbandona perché le discipline insegnate "non sono risultate interessanti" o molto diverse dalle attese, mentre un altro 12,1% si arrende confessando che il corso si è rivelato "troppo difficile". E tra chi cambia corso, la delusione per le materie sfiora addirittura il 50%.