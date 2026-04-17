Un universitario su due ha mentito almeno una volta sui suoi risultati, la metà degli alunni odia la scuola

“L’ansia da prestazione dei nostri giovani è ormai cronica e, come ho più volte denunciato, una delle colpe principali è legata alla schizofrenia del sistema di valutazione scolastico: alle elementari nessuno viene fermato, alle medie si arriva al massimo all’1,5%, alle superiori invece si apre il baratro con un tasso di bocciature nell’ordine del 6%, a cui si affianca oltre il 15% di rimandati a settembre. Questo ha un duplice effetto negativo: non si allenano gli studenti alla selezione e non si consente loro di intervenire prontamente su eventuali lacune. E intervenire quando è troppo tardi diventa quasi impossibile. Se a questo aggiungiamo l’ansia da prestazione derivante dal continuo confronto con modelli di successo che spopolano sui social, il dramma è fatto e presto spiegato”, così Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net.