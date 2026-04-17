Miriam Indelicato trovata morta a Roma alla vigilia della laurea

Secondo i primi rilievi scientifici, la ragazza sarebbe precipitata dall'alto all'interno della tromba delle scale. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire cosa sia accaduto nelle ultime ore della giovane e, al momento, non viene esclusa alcuna pista. Le due ipotesi al vaglio degli investigatori sono quella di un tragico incidente domestico e quella di un gesto volontario. Le autorità hanno già disposto gli esami medico-legali per fare piena luce sulle cause della morte.