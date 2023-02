Milano, Università Iulm: ragazza di 25 anni trovata impiccata

A Milano, il cadavere di una ragazza trovata morta è stato trovato all'interno dell'Università Iulm: aveva una sciarpa attorno al collo con l'altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccagione.

Al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella di un gesto suicidao o di uno strangolamento. Il cadavere è stato trovato in un bagno.